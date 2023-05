Russische Angriffe – In Kiew gehen in nur einer Nacht 31 Kamikaze-Flugkörper nieder Die ukrainische Hauptstadt wird weiterhin massiv beschossen. Noch nie gab es innerhalb eines Monats so viele Drohnen- und Raketenangriffe auf Kiew wie in diesem Mai. Sebastian Gierke

Angriff aus Russland auf Kiew: Die ukrainische Luftabwehr fängt eine Shahed-Drohne in der Luft ab. Foto: Evgeniy Maloletka (Keystone)

461 Tage sind seit Beginn der russischen Invasion vergangen, Tage voller Terror gegen die ukrainische Zivilbevölkerung. Doch noch nie gab es innerhalb eines Monats so viele Drohnen- und Raketenangriffe auf Kiew wie in diesem Mai. Mehr als jeden zweiten Tag war das Surren der iranischen Shahed-Drohnen über der ukrainischen Hauptstadt zu hören. In der Nacht zum Dienstag, dem 17. Angriff im Mai, waren es 31 dieser Kamikaze-Flugkörper, laut Militärverwaltung wurden alle bis auf zwei zerstört.