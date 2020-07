Zur Person: Sarah Cooper Infos einblenden

Sarah Cooper wurde 1977 in Jamaika geboren. Sie arbeitete bei Yahoo und Google, leitete zuletzt das Designteam für Google Docs, Sheets and Slides. Sie kündigte und ist seither Comedian und Autorin. 2016 erschien ihr Buch «100 Tricks, um in Meetings schlau zu wirken». 2018 folgte «How to Be Successful Without Hurting Men's Feelings» (noch nicht übersetzt). Cooper lebt in New York City.