Platz für 50 Personen – In Grindelwald wird eine Lager- zur Flüchtlings­unter­kunft Die ukrainischen Geflüchteten sollen noch vor Ende Mai in die Downtown Lodge einziehen. Die Organisation Asyl Berner Oberland betreibt die neue Unterkunft.

Die Gebäude der Downtown Lodge befindet sich unterhalb der Minigolf-Anlage in Grindelwald (Bildmitte). Foto: Bruno Petroni

Noch vor Auffahrt zieht eine Gruppe von rund 50 ukrainischen Flüchtlingen in die Grindelwalder Downtown Lodge ein. Betreiben wird die neue Kollektivunterkunft für Flüchtlinge die Organisation Asyl Berner Oberland.

Wie die Gemeinde Grindelwald am Dienstag mitteilte, hatten Abklärungen des Kantons Bern ergeben, dass sich die Anlage als Kollektivunterkunft eignen würden. Danach wurde zwischen der Downtown Lodge und Asyl Berner Oberland ein Mietvertrag unterzeichnet, dem auch die Gemeinde als Eigentümerin zustimmte.

Laut der Mitteilung leben in Grindelwald Ukrainerinnen und Ukrainer bereits in privaten Unterkünften. Es gibt eine Willkommensklasse für schulpflichtige Kinder. In diese Willkommensklassen sollen nun auch neu eintreffende Kinder aufgenommen werden.

SDA/nfe

Fehler gefunden?Jetzt melden.