Tagestipp: «A Mile in My Shoes» – In fremden Schuhen In der interaktiven Ausstellung «A Mile in My Shoes» können die Besucherinnen und Besucher Geschichten statt Schuhe anprobieren.

Im Berner Generationenhaus können die Besucherinnen und Besucher derzeit in die Schuhe eines anderen Menschen schlüpfen – und zwar im wörtlichen Sinne. Die interaktive Ausstellung «A Mile in My Shoes» ist ein interaktives Schuhgeschäft, in dem per Kopfhörer den Geschichten anderer Menschen gelauscht werden kann. Wie fühlt es sich an, im falschen Körper geboren zu sein? Unter Existenzängsten zu leiden? Oder wenn in der Pubertät die Gefühle verrückt spielen? In der Ausstellung geht es nicht zuletzt auch darum, wie unsere persönlichen Beziehungen durch Empathie gestärkt werden können. (xen)

