Lehrermangel extrem – In dieser Gemeinde fehlen zwei von drei Lehrpersonen Auf Ende Schuljahr bleibt an der Primarschule Münchenwiler nur noch die Schulleiterin übrig. Ein extremes Beispiel, aber die Betroffene bliebt gelassen. Benjamin Lauener Nicole Philipp (Foto)

Allein auf weiter Flur: Schulleiterin Franziska Morgado ist guter Dinge, das Kollegium ihrer Schule wieder besetzen zu können. Foto: Nicole Philipp

Es hört sich wie ein Witz an, wenn Franziska Morgado sagt: «Es ist noch nicht Sommer.» Doch die Schulleiterin der Primarschule Münchenwiler spricht nicht vom Wetter, ihr geht es vielmehr um den Zeitpunkt, an dem das neue Schuljahr beginnt. Das ist traditionsgemäss im August, und genau auf diesen Termin fehlen der Schule in Münchenwiler Klassenlehrkräfte. Beide Klassenlehrpersonen haben im Frühling ihre Kündigung auf Ende Schuljahr eingereicht. Zurück bleiben einige Fachlehrpersonen mit kleinen Teilpensen und Schulleiterin Morgado.