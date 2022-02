Neuer Berner Roman – In dieser Abgeschiedenheit kann vieles verschwinden Die Puzzleteile eines Lebens: Thomas Röthlisbergers Roman «Steine zählen» ist ein vertracktes Unternehmen, aber ungemein spannend. Beatrice Eichmann-Leutenegger

Hin und wieder fallen Schüsse: Die seenreiche Landschaft Südfinnlands ist der Schauplatz von Thomas Röthlisbergers neuem Roman. Foto: Severin Karrer



Eigentlich passiert gar nicht so viel in diesem Buch. Zwar fallen hin und wieder Schüsse in der seenreichen Landschaft Südfinnlands: auf Füchse, Hasen, aber wohl auch auf Menschen. Es ist seltsam. Nachdem man Thomas Röthlisbergers Roman «Steine zählen» zu Ende gelesen hat, krallen sich die Szenen noch immer im Gedächtnis fest, man überlegt, man rätselt, und einige Vorgänge erhellen sich hinterher. Man erinnert sich an die Widmung, die der Autor vorangestellt hat: «Für Henrik, der mir schliesslich doch noch die ganze Geschichte erzählte.» Hat uns der 68-jährige Berner Autor Thomas Röthlisberger also nicht alles erzählt?