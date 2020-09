Interaktive Corona-Karte – In diesen Berner Gemeinden häufen sich die Ansteckungen Nach den BAG-Richtlinien ist der Kanton Bern kein Risikogebiet, einzelne Gemeinden aber schon: Eine exklusive Auswertung zeigt, welche Gebiete besonders betroffen sind. Noah Fend , Christian Zellweger

In Zürich ist sie bereits eingeführt: Bald könnte die Maskenpflicht beim Einkaufen auch im Kanton Bern gelten. Foto: Dominique Meienberg

Die Corona-Fallzahlen steigen im Kanton Bern seit Juli wieder an. Allein in den letzten 14 Tagen sind 506 neue Fälle gemeldet worden. Nur die Kantone Waadt, Zürich und Genf hatten in derselben Zeitspanne mehr Neuansteckungen zu verzeichnen.