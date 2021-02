Neue Quotenregel für Unternehmen – In diesen Berner Firmen regieren noch die Männer Unternehmen an der Börse müssen künftig Geschlechterquoten erfüllen. Einige der 14 betroffenen Berner Firmen sind schon fast so weit – andere noch gar nicht. Adrian Hopf-Sulc

Sie haben zwar eine Präsidentin – doch in der Geschäftsleitung der Berner Kantonalbank sind die Männer unter sich. Foto: zvg

Wenn es um Metall und Maschinen geht, sind Männer am Werk. Was klischiert tönt, ist in der bernischen Wirtschaft Realität. Der «Bund» hat Verwaltungsrat und Geschäftsleitung der 14 bernischen Unternehmen unter die Lupe genommen, deren Aktien an der Börse gehandelt werden. Bei 4 dieser Firmen sitzt gar keine Frau in den obersten Führungsetagen: bei Feintool, Meyer Burger, Mikron und Tornos.

Bei den 4 Industrieunternehmen steht nun Arbeit an. Denn National- und Ständerat haben sich letztes Jahr darauf geeinigt, dass börsenkotierte Firmen ab 40 Millionen Franken Jahresumsatz und 250 Vollzeitstellen künftig Geschlechterquoten einhalten müssen: mindestens 30 Prozent jedes Geschlechts im Verwaltungsrat und 20 Prozent in der Geschäftsleitung.