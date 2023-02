Costa Blanca – In diesem Garten wachsen 482 verschiedene Zitrusfrüchte Wie der Ex-Direktor eines der bekanntesten Kunstmuseen der Welt zum Zitrusfrüchte-Sammler wurde. Helge Sobik

Spaziergang durch den Garten der vergessenen Zitrusfrüchte in Palmera an der Costa Blanca. Foto: Helge Sobik

Es gibt Bäume hier am Ortsrand von Palmera, die in silbergrauen Stoff verpackt sind. Fast so, als wäre der Verhüllungskünstler Christo am Werk gewesen. Jeder Faltenwurf ist anders, das Schattenspiel variiert je nach Tageszeit, und immer ist derart üppig Stoff verwendet worden, als handle es sich um einen Bühnenvorhang.