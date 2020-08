Sprachanalyse – In der Schweiz «verhäbt» auch die Mundart Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga hat in ihrer 1.-August-Ansprache einen träfen Mundartausdruck gebraucht – träfer, als das Hochdeutsche einen kennt. Meinung Daniel Goldstein

Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga am 1. August auf dem Weg zum Rütli. Foto: Urs Flüeler (Keystone)

«Die Schweiz ‹verhäbt›», folgerte Simonetta Sommaruga am 1. August aus der Corona-Krise. Die Bundespräsidentin zeigte damit nebenbei, dass auch Schweizerdeutsch «verhäbt», in diesem Fall sogar besser als Hochdeutsch, indem es den träferen Ausdruck bereithält. Die Rednerin deutschte ihn gleich selber aus: «Das heisst: Sie hält stand und sie hält zusammen.» Dass das Land «solid und geeint» sei, fügte sie auch auf Französisch und Italienisch an, da es für «verhäbe» keine genauen Übersetzungen gibt: «tient bon» bedeutet «hält stand», und «funziona» benötigte in der Satzmelodie hörbare Anführungszeichen.