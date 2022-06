Christian Dussey warnt vor Russlands Spionage. In seinem ersten Interview als Chef des Schweizer Nachrichtendiensts erzählt er auch von seiner eigenen Stationierung in Moskau.

Der Neue kam aus Teheran: Christian Dussey gab seinen Posten als Schweizer Botschafter in Teheran auf, um am 1. April 2022 den Direktorenposten beim Schweizer Geheimdienst anzutreten.

Herr Dussey, der Nachrichtendienst des Bundes (NDB) hat die russische Invasion in der Ukraine vom 24. Februar 2022 nicht kommen sehen. Ist das ein Fehler oder ein Versäumnis?

Die Behauptung, der NDB habe die russische Invasion in der Ukraine nicht kommen sehen, ist falsch. In seinen Berichten an den Bundesrat und die politischen Entscheidungsträger wies der NDB bereits Mitte Januar 2022 auf die hohe Wahrscheinlichkeit eines solchen Angriffs innerhalb eines Zeitfensters von etwa einem Monat nach dem Ende der Olympischen Spiele in Peking am 20. Februar 2022 hin. Unsere interne Krisenorganisation war bereits Ende Januar einsatzbereit. Weiter war schon im Sicherheitspolitischen Bericht 2021 erwähnt, dass die Situation zu einem Krieg führen könnte.