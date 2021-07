Annemarie Parekh, eine Kämpferin gegen Vorurteile – «In der Schweiz musste ich mich rechtfertigen für das, was ich tat» Ein Sprung hat ihr Leben verändert: Wie die Bernerin Annemarie Parekh auszog, um in New York den Modern Dance zu erlernen, und heimkehrte mit einer Lebensaufgabe. Marianne Mühlemann

Die bald 80-jährige Tänzerin und Tanzpädagogin Annemarie Parekh im Studio Akar, ihrem jahrelangen Arbeits- und Lebensmittelpunkt. Foto: Beat Mathys

Es geschieht in den Fünfzigerjahren: Am Rand des Thunersees setzt eine junge Frau im hautengen Trikot zum Luftsprung an. Die 17-Jährige fühlt sich unbeobachtet. Ihre nackten Füsse berühren gerade noch das Gras. Der Körper aber ist bereits im Höhenflug. Und weil der Fotograf das Bild aus der Hüfte schiesst, sieht es aus, als ob der Kopf der Springerin die verschneiten Gipfel des Blüemlialpmassivs überragte.

Ein Turnlehrer habe das Foto 1958 an einem Oberländer Turnfest gemacht, sagt Annemarie Parekh. Was sie da noch nicht ahnt: Es ist ein Sprung, der ihr Leben verändern wird. Eine Steffisburger Kulturfördererin, die sie zufällig beobachtet, rät ihr, modernen Tanzunterricht zu nehmen. «Ich hatte keine Ahnung, was das bedeutet», sagt Parekh. In jener Zeit konnten Bewegungshungrige nur zwischen zwei Sparten wählen: klassischem Ballett und turnerischer Gymnastik. Sie ist skeptisch. Schliesslich überwiegt die Neugier.