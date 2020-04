Üben für den Lehrabschluss – In der Not ersetzen Perücken die Kundinnen Im Mai finden sonst Lehrabschlussprüfungen statt. Fürs Üben müssen nun Lernende wegen geschlossener Betriebe kreativ werden, so auch die angehende Coiffeuse Ramona Finotto. Selina Grossrieder

Ramona Finotto ist im letzten Lehrjahr als Coiffeuse und muss sich zu Hause auf die Lehrabschlussprüfung vorbereiten. Foto: Adrian Moser

Ausnahmsweise frisiert die 24-jährige Ramona Finotto Haare am Esstisch statt im Coiffeursalon. Die Coiffeuse in Ausbildung sollte sich eigentlich an ihrem Arbeitsplatz auf die Lehrabschlussprüfung im Mai vorbereiten, doch dann verdonnerte das Virus sie zum Fernunterricht. Bislang ist unklar, ob und in welcher Form die Abschlussprüfungen stattfinden können. Dass ihr Lehrbetrieb jetzt geschlossen hat und sie nur eingeschränkt üben kann, bringt sie trotzdem nicht aus der Fassung: «Die Vorbereitungen für die Prüfung haben ja schon vor drei Jahren begonnen und nicht erst jetzt.»