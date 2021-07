Nacht verlief glimpflich – In der Matte steht die nächste schwierige Woche an Trotz weiteren Regenfällen kam es in Bern zu keinen Hochwasser-bedingten Schäden. Doch die Lage bleibt angespannt. Fabian Christl , Simon Preisig

Die Lage bleibt angespannt – und die Beaver-Schläuche im Berner Altenbergquartier bleiben noch etwas liegen. Foto: Susanne Keller

Die Aare bereits rappelvoll – und dann fängt es an zu regnen. Etwas mulmig war einem am Samstagabend bei der Betrachtung der Hochwassersituation in der Stadt Bern schon zumute; auch wenn sich die Feuerwehr im Vorfeld optimistisch zeigte.

Doch die Fachleute sollten recht behalten. Die Nacht verlief glimpflich. Weder schwappte die Aare über die Ufer, noch kam es in der Stadt Bern zu Meldungen, dass Grundwasser in Häuser eingedrungen sei, wie Carina Grossenbacher, Mediensprecherin bei Schutz und Rettung Bern, auf Anfrage sagt.

Für den Laien überraschend war, dass sich die Abflussmenge der Aare gar reduzierte, nachdem der Regen eingesetzt hatte. So betrug diese bei der Messstation Bern-Schönau am Samstagabend, 18 Uhr, 404 Kubikmeter pro Sekunde. Um Mitternacht, nachdem es rund zwei Stunden lang geregnet hatte, reduzierte sich die Abflussmenge indes auf 368 Kubikmeter pro Sekunde. Wie ist das möglich?