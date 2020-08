Kommentar zu Berns Kantonsfinanzen – In der Krise braucht es Solidarität In den nächsten Jahren drohen dem Kanton Bern Schulden in Milliardenhöhe. Zu verhindern ist dies nicht. Die Pläne für Steuersenkungen liegen derzeit aber nicht drin. Meinung Simon Wälti

Trotz viel Sonne im Sommer: Die Aussichten für den Kanton Bern sind schlecht, könnten doch die Steuereinnahmen um bis zu 500 Millionen Franken einbrechen. Foto: Anthony Anex

Corona reisst überall grosse Löcher in die Kassen: bei der Eidgenossenschaft, bei den Kantonen, bei den Gemeinden – und auch bei den Firmen und privaten Haushalten. Der Kanton Bern wird in diesem und den kommenden Jahren voraussichtlich viel schlimmer getroffen als befürchtet, sodass er rund 2 Milliarden Franken neue Schulden machen muss. Das ist eine riesige Summe, auch wenn sie neben den 30 Milliarden des Bundes fast verblasst.

Schulden zu machen, ist derzeit ohne echte Alternative. Auch bei den Bürgerlichen scheint diese Ansicht weiter verbreitet als noch beim Ausbruch der Krise. Die gute Nachricht ist, dass die Zinsen so tief sind: Die zusätzliche Belastung ist für den Kanton Bern verkraftbar. Es wird aber sehr lange dauern, bis der neue Schuldenberg wieder abgetragen ist.

Im nächsten Jahr könnte das Defizit über 600 Millionen Franken betragen – vor allem weil die Steuern einbrechen. In einer Krisensituation ein Sparpaket in diesen Dimensionen zu schnüren, ist illusorisch. Zudem würde dies die teilweise schon spürbare Rezession noch verschlimmern.

Das heisst jedoch nicht, dass es bei den Ausgaben weitergehen kann wie geplant. Dass das Kantonspersonal auf einen Teil des Lohnanstiegs verzichten soll, wie das der Regierungsrat vorschlägt, ist angebracht. Es ist ein solidarischer Beitrag in einer Zeit, in der viele um ihre Stelle bangen und von Lohnerhöhungen gar nicht zu träumen wagen. Es gibt weitere Sparmöglichkeiten. Wie viele Millionen so zusammenkommen, wird sich in den nächsten Monaten zeigen.

In einer Krisensituation ein grosses Sparpaket zu schnüren, würde die Rezession verschlimmern.

Wie vom Parlament mit Nachdruck verlangt, hat der Regierungsrat im Finanzplan Steuersenkungen für Privatpersonen und Firmen eingearbeitet. Das vergrössert das Minus zur Unzeit. Es trifft zu, dass die Standortattraktivität des Kantons Bern viel zu wünschen übrig lässt. Doch für Steuersenkungen ist es der falsche Moment – auch wenn Hausbesitzer unter dem Strich sogar stärker belastet werden, weil ihre Liegenschaften höher eingestuft wurden. Auch das wäre eine Form der Solidarität.