Viele Entlassungen und Kündigungen – In der Berufsschule Biel liegen die Nerven blank Die Vorwürfe, die im Berufsbildungszentrum Biel kursieren, sind happig. Im Zentrum der Kritik steht die Direktorin, die ihr Amt vor eineinhalb Jahren angetreten hat. Carmen Stalder/BT

«Viele Lehrpersonen sind frustriert, misstrauisch und verunsichert. Wir haben den Eindruck, dass das BBZ wie ein Kartenhaus zusammenbricht.» Es sind drastische Worte, mit denen sich ein Teil der Lehrerschaft Ende April an das Mittelschul- und Berufsbildungsamt (MBA) in Bern gewandt hat. Die Kommunikation am Berufsbildungszentrum (BBZ) Biel sei mangelhaft und intransparent. Viele Informationen kämen zu spät, dadurch entstünden Gerüchte und Verunsicherung, heisst es im Brief. «Wir empfinden diese Situation als sehr ernst und wir befürchten einen Exodus an kompetenten Lehrkräften und Mitarbeitenden am BBZ»: Damit schliesst das Schreiben, das von mehreren dutzend Personen unterschrieben worden ist.