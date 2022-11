Wenige Vorbilder für Köchinnen – In der Berner Haute Cuisine herrscht Frauenmangel Die neuste Ausgabe des Restaurantführers «Gault Millau» zeigt: In den Punkteküchen der Region Bern spielen Frauen kaum eine Rolle. Wieso eigentlich? Claudia Salzmann

Alexis Jauregui vom Restaurant Ziegelhüsi in Deisswil ist eine der wenigen Punkteköchinnen. Foto: Raphael Moser

Montags haben Restaurantküchen vielerorts geschlossen, so auch das Ziegelhüsi in Deisswil. Dennoch klingelte bei Alexis Jauregui andauernd das Telefon. «Alle haben mich angerufen. Ich wusste nicht, was los ist», sagt die Küchenchefin. Grund für die Anrufe: Am Montag erschien die neue Ausgabe des Restaurantführers «Gault Millau». Jaureguis Bewertung darin ist von 12 auf 13 Punkte gestiegen. Doch schon vorher gehörte sie zu den wenigen Punkteköchinnen der Region Bern.

Die 33-jährige Bolivianerin kam über den zweiten Bildungsweg zum Kochberuf. In Bolivien absolvierte sie das Gymnasium, um zu merken, dass die Doppelbürgerin nicht länger die Schulbank drücken will. Nach einigen Küchenpraktika startete ihre Lehre im Ziegelhüsi. Schon da wurde ihr klar, in einer Männerdomäne gelandet zu sein. «Mit mir waren nur fünf Frauen in der Klasse.»

Das ist kein Sonderfall, wie Zahlen des Berufsverbands Hotel & Gastro Formation Bern zeigen. Der Frauenanteil in den Kochlehren ist seit Jahren sinkend. 2010 betrug er noch 44 Prozent, 2020 lag der Frauenanteil bei den unterschriebenen Lehrverträgen noch bei 40 Prozent. Dazu kommen regelmässige Abgänge aus der Gastroküche, wie von Geschäftsführer Matthias Achtnich zu erfahren ist.

So würden viele Frauen gleich nach der Lehre eine Weiterbildung zur Diatköchin anhängen. Das öffnet die Türen zu den Küchen von Pflegeeinrichtungen. «Ein Job im Spital oder in einem Altersheim wird von Frauen angestrebt, die – beispielsweise nach einer Babypause – nicht mehr in einer Restaurantküche arbeiten wollen.» Um Kinder aus den Kitas abzuholen, sind planbare Tagesdienste essenziell. Die Vereinbarkeit von Familie und Betrieb ist ein grosses Thema. «Und dies wird sogar zum Problem, steigt jemand die Karriereleiter in die Chefpositionen hoch.»

Als Frauen Köche waren

Zurück im Ziegelhüsi: Punkteköchin Jauregui würde eigentlich gern mehr Frauen anstellen. «Denn eine gute Mischung sorgt für Harmonie.» Das Problem: Sie kennt wenige Frauen in ihrem Beruf. In ihrer bisherigen Laufbahn stiess sie kaum auf weibliche Küchenkräfte. «Am rauen Umgangston in der Küche liegt es aber nicht. Es ist einfach kein glamouröser Beruf», sagt sie. Und fügt an: «Aber er wird auch nicht für Frauen vermarktet.»

Es ist eine Aussage, die nicht sonderlich abwegig scheint, wenn man in die Vergangenheit blickt. In den 70er-Jahren war der Küchenberuf in Köchin und Koch unterteilt. Köchin war für Frauen angedacht, die Ausbildung dauerte anderthalb Jahre. Anders die Kochlehre, die beiden Geschlechtern offenstand: Diese nahm zweieinhalb Jahre in Anspruch. «Da gab viel Erklärungsbedarf», sagt Matthias Achtnich.

Erst ein Jahrzehnt später wurde der Beruf der Frauen den Männern gleichgestellt. Die Berufsbezeichnung hiess ab den 80er-Jahren Koch/Köchin EFZ und dauerte drei Jahre. Die weibliche Form hat sich aber bis heute noch nicht durchgehend etabliert. Selbst Alexis Jauregi sagt: «Ich bin Koch.»

Lampenfieber bleibt

Immerhin: «Gault Millau» kürt Siegerinnen inzwischen als Köchinnen. Vor ein paar Jahren wurden sie noch als Köche bezeichnet. So zum Beispiel Tanja Grandits aus Basel. Anders 2021: Die Bernerin Michèle Meier vom Lucide wurde zur Köchin des Jahres gekürt. Die Bernerin sieht diese Diskussion nur als brancheninterne Angelegenheit. «In der breiten Bevölkerung ist der Beruf der Köchin längst nicht mehr abwertend gemeint.» Sie selber bezeichnet sich als Chef de Cuisine.



Alexis Jauregui erhofft sich von den Promi-Köchinnen wie Tanja Grandits oder auch Michèle Meier, dass sie künftig ihre Rolle als Vorbilder öffentlichwirksamer ausspielen als bisher. «Auf mich wirken sie unnahbar, aber sie könnten viel dazu beitragen, dass mehr Frauen diesen Beruf wählen.» Dies könnte mit Frauenclubs oder Infos in Schulklassen geschehen. Oder einfach, indem sie in den Medien präsent sind.

Köchin des Jahres 2021: Die Bernerin Michèle Meier in ihrer Wirkungsstätte im KKL Luzern. Foto: PD

Doch öffentliche Auftritte liegen nicht allen. So denkt Michèle Meier mit gemischten Gefühlen an ihre Prämierung zur Köchin des Jahres 2021 zurück. «Ich hatte das Herz in den Hosen und wurde ins kalte Wasser geworfen.» Chefs seien zwar Perfektionisten, «aber gleichzeitig haben wir ein Manko beim Hinstehen.» Sie hat Übung damit erlangt, doch noch heute sei das Lampenfieber da.

Doch wie sieht es bei den Berufsverbänden aus? Sind Massnahmen geplant, um mehr Frauen in den Beruf zu führen und ihr Selbstvertrauen zu stärken? Zumindest bei Hotel & Gastro Formation Bern ist nichts in diese Richtung geplant. «Das muss überdacht werden», sagt Geschäftsführer Achtnich. Er wirft jedoch die Frage auf, an wem es denn konkret liegt, diese Aufgabe zu übernehmen.

Tredici endet, Marzer startet

Eine Pionierin als selbstständige Köchin ist Julia Gurtner. Die 33-Jährige kocht im Tredici in der Rathausgasse in der Berner Altstadt. Diese Woche kam dann die Information: «Ich verabschiede mich nach acht wundervollen Jahren», sagt die Emmentalerin. Noch bis 18. Februar kocht sie im Kellerlokal, dann will sie sich neu orientieren. Und den Kochlöffel hinlegen? «Auf keinen Fall.»

1 / 5 Julia Gurtner wirtet seit acht Jahren im Tredici in der Rathausgasse. Viele Speisen sind italienisch inspiriert, passend zu dieser Länderküche lässt sich Gurtner beim Kochen von ihrer Lust und Laune leiten. Noch bis Februar, dann macht die 33-Jährige eine Pause. Foto: Claudia Salzmann

Seit neuem herrscht im Restaurant Marzer im Marzili Unternehmerinnentum. Das Lokal wurde von Pailin Läuchli und Nicolette Mosimann von ihrer vorherigen Arbeitgeberin übernommen. «Es braucht Mut, doch diese einmalige Gelegenheit durften wir nicht verstreichen lassen», sagt die 36-jährige Läuchli. Hier arbeitet sogar ein reines Frauenteam. Männer springen nur als Aushilfe ein, wenn Not an der Frau ist.

Gegen das Klischee

Doch wieso scheint ein solches weibliches Selbstbewusstsein in der Berner Gastrobranche Mangelware zu sein? Pailin Läuchli sagt: «Frauen haben in der Männerdomäne immer noch einen schweren Stand und müssen sich beweisen.» Zudem ist es für Menschen mit Kindern eine grosse Herausforderung, in der Gastronomie in den unregelmässigen Arbeitszeiten zu arbeiten.

Punkteköchin Alexis Jauregui will sich diesem Druck nicht beugen müssen: «Ich möchte das Leben leben, dazu gehört eine Karriere, wenn auch nicht nur», sagt Jauregui. Inzwischen ist der Mittagdienst fast vorbei und die volle Gaststube im Ziegelhüsi leert sich langsam. Das Telefon läutet, die Reservationen flattern rein. Jauregui serviert einen Teller und verabschiedet sich in die Zimmerstunde.

Claudia Salzmann ist seit 2009 bei Tamedia. Im Ressort Bern schreibt sie primär über Gastronomie. Parallel studiert sie im Master Multimedia Journalismus an der HKB Bern und doziert am MAZ in Luzern. Mehr Infos @C_L_A

Fehler gefunden?Jetzt melden.