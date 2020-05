Büroräume werden umgenutzt – In der Aarbergergasse entstehen Gästezimmer In Bern werden Büroräume zu Gästezimmern für Touristen umgebaut. Die Projektleiter wollen noch dieses Jahr den Betrieb aufnehmen.

An der Aarbergergasse soll es bald Unterkünfte für Touristen geben. Raphael Moser

An der Berner Aarbergergasse sollen noch dieses Jahr 10 Gästezimmer und eine Ferienwohnung entstehen. Die bestehenden Büroräumlichkeiten werden umgenutzt. Dies ist einer Baupublikation im Berner Anzeiger zu entnehmen. Laut Anfrage bei Kai Guthmann, einem der beiden künftigen Betreiber, ist das Angebot auf Touristen ausgerichtet, die einige Tage in Bern verbringen möchten. Der Preis soll leicht unter den Hotelpreisen in der Umgebung liegen. Guthmann rechnet mit rund 120 Franken im Schnitt.

Ein bis zwei Personen sollen in den Zimmern Platz finden. Die Preise variieren dann je nach Jahreszeit. Der Preis für die Wohnung soll höher sein und etwa drei Personen Platz bieten. Die Einsprachefrist für das Projekt endet Mitte Juni, danach sollen die Bauarbeiten beginnen. Das Ziel ist laut Betreiber Guthmann, bereits im Spätsommer den Betrieb aufzunehmen, jedoch sicher noch dieses Jahr.

( cse )