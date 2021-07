Podcast «Alles klar, Amerika?» – In den USA steht ein Machtwechsel der anderen Art bevor Über den täglichen Politwahnsinn in Washington hat Alan Cassidy während vier Jahren berichtet. Nun übergibt er an seinen Nachfolger Fabian Fellmann – und erklärt ihm in dieser persönlich gefärbten Ausgabe unseres Podcasts «Alles klar, Amerika?», warum das Leben in Washington so wahnsinnig teuer ist. Fabian Fellmann

Sturm auf das Capitol am 6. Januar 2021: Der Machtwechsel von Donald Trump zu Joe Biden verlief turbulent. Harmonischer läuft es zwischen den US-Korrespondenten von Tamedia, die in der jüngsten Folge des Podcasts ihre Stabsübergabe machen. Foto: AFP

Zurück am Rhein, erzählt der langjährige US-Korrespondent Alan Cassidy, was ihm am Potomac in Washington D.C. besonders gefallen hat, was er in seiner mehrwöchigen Abschlussreise im Südwesten der USA gelernt hat und wie es ist, von trockenen 46 Grad in der Wüste Nevadas in die kühle Feuchte des Schweizer Sommers zu fliegen.

Sein Nachfolger Fabian Fellmann ist derweil auf Wohnungssuche in Washington und erfährt nun schmerzlich, wie stark die Mietpreise in der Hauptstadt der USA gestiegen sind. Sie ist eine der Städte, die in den vergangenen Jahren am schnellsten gentrifiziert wurden. Wie das mit der Gewaltwelle wegen der Crack-Epidemie in den 1990er-Jahren und den sozialen Spannungen zwischen den Bevölkerungsgruppen zusammenhängt, diskutieren die beiden Korrespondenten in der jüngsten Ausgabe unseres Podcasts «Alles klar, Amerika?».

