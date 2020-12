Traurige Corona-Rekorde – In den USA drohen 450’000 Covid-Tote bis im Frühjahr Die Pandemie breitet sich rasch aus, täglich sterben mehr als 3000 Menschen. Und die Folgen des Thanksgiving-Wochenendes auf die Corona-Fallzahlen sind noch nicht bekannt. Alan Cassidy aus Washington

Die Pandemie ist eine nationale Tragödie: Amerikanische Fahnen für die bisher mehr als 270’000 Corona-Toten im Rahmen des «Covid Memorial»-Projekts auf der National Mall in Washington. Foto: Keystone

Noch ist nicht einmal klar, was all die Familientreffen und Reisen zu Thanksgiving ausgelöst haben, von denen die Gesundheitsfachleute den US-Amerikanern vergangene Woche so dringend abgeraten hatten. Doch bereits jetzt ist sicher, dass sich die Pandemie in den USA weiter rasch ausbreitet.

Das Land hat inzwischen mehrere Alarmmarken überschritten. Nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität starben am Mittwoch 3150 Menschen an den Folgen einer Corona-Erkrankung, so viele wie noch nie. Auf dem Höhepunkt der ersten Welle Mitte April waren an einem Tag 2600 Tote gezählt worden. Gleichzeitig wurden erstmals mehr als 100’000 Menschen mit einer Corona-Erkrankung im Spital behandelt. Fast 20’000 liegen auf den Intensivstationen. In manchen Gegenden steht das Gesundheitssystem kurz vor der Überlastung.

Allein am Mittwoch wurden zudem mehr als 200’000 Neuinfektionen bekannt – mehr als fünfmal so viele wie auf dem Höhepunkt der ersten Welle. Die Behörden rechnen damit, dass die Zahlen weiter steigen, wenn sich zeigt, wie viele Menschen sich über das Thanksgiving-Wochenende mit dem Virus angesteckt haben. Bis zum Frühling könnte es laut wissenschaftlichen Modellen rund 450’000 Corona-Tote geben. Bisher starben mehr als 270’000 Amerikanerinnen und Amerikaner an Covid-19.

«Der Winter wird die schwierigste Zeit in der Gesundheitsgeschichte dieser Nation.» Robert Redfield, Direktor der Gesundheitsbehörde CDC

Überall traurige Rekorde also – und neue Warnungen. Robert Redfield, der Direktor der Gesundheitsbehörde CDC, sagte am Mittwoch, dass in den kommenden Monaten regelmässig mit mehr als 3000 Toten pro Tag gerechnet werden müsse. Der Winter werde die «schwierigste Zeit in der Gesundheitsgeschichte dieser Nation».

Die Regierung in Washington bereitet sich auf eine rasche Verteilung der Impfstoffe der Unternehmen Pfizer und Moderna vor, die allerdings von der US-Zulassungsbehörde FDA noch genehmigt werden müssen. Präsident Donald Trump soll Medienberichten zufolge frustriert sein, dass diese Genehmigungen nicht schon längst erteilt wurden. Trotzdem geht die Administration davon aus, dass bereits bis Ende Dezember 40 Millionen Dosen der Impfstoffe an die Bundesstaaten ausgeliefert werden können.

Die drei früheren Präsidenten Barack Obama, George W. Bush und Bill Clinton haben angekündigt, dass sie sich bei der Verabreichung des Impfstoffs filmen lassen, um Vertrauen zu schaffen. Für die aktuelle Corona-Welle kommen die Vakzine allerdings zu spät.

Keine nationale Corona-Strategie

Obwohl die Pandemie längst jede Ecke des Landes erreicht hat, gibt es in den USA keine Corona-Massnahmen auf nationaler Ebene. Der Kampf gegen die Pandemie bleibt Sache der Bundesstaaten und Lokalbehörden, die unterschiedlich dagegen vorgehen.

Mehrere republikanische Gouverneure, darunter jene von Florida und Georgia, wehren sich bis heute selbst gegen simple Massnahmen wie eine Maskenpflicht. Dafür wurden der demokratische Gouverneur in Kalifornien sowie die Bürgermeisterin von San Francisco dabei erwischt, wie sie entgegen ihren eigenen Empfehlungen auswärts in Restaurants assen.

Nichts geändert hat sich zudem im Weissen Haus, das schon wiederholt zum Corona-Hotspot wurde. Donald Trump hält mehrere Weihnachtsempfänge ab, und auch Aussenminister Mike Pompeo hat zu Feiern in den Räumen des Aussenministeriums geladen. Eingeladen sind mehr als 900 Personen.