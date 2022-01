Gespräch mit Literaturstar Douglas Stuart – «In den frühesten Erinnerungen steht Mutter mit Bier oder Wodka vor mir» Douglas Stuart wuchs mit einer alkoholkranken Mutter in Armut auf und brachte es zum gefragten Modedesigner. Heute schreibt er Romane – und landete gleich mit seinem Debüt einen Welterfolg. Ulf Lippitz (Das Magazin)

«In Glasgow ging es dir als Schwuler, der in einer Kohlenzeche schuften musste, nicht so prächtig.» Douglas Stuart, hier 45 Jahre alt. Foto: Erik Tanner

Douglas Stuarts Debütroman «Shuggie Bain» erschien ohne grossen Rummel im Februar 2020, verkaufte sich zunächst schleppend, bis er im November überraschend den renommierten Booker Prize erhielt und die Bestsellerlisten in den USA und Grossbritannien stürmte.

Inzwischen wurde der Roman in achtunddreissig Sprachen übersetzt, auch ins Deutsche. Mehr als eine Million Exemplare sind über den Ladentisch gegangen, sagt der fünfundvierzigjährige Schotte Douglas Stuart, der sich per Video aus seiner Wohnung in New York meldet.



Seine frühere Arbeit als Modedesigner bei Marken wie Calvin Klein und Gap hat er hingeschmissen, er widmet sich seit Herbst 2017 vollends dem Schreiben. Inspiriert zum Buch hat ihn die tragische Geschichte seiner Mutter, die alkoholabhängig war. Sobald die Rede auf sie kommt, merkt man, wie tief die Trauer bei Stuart noch sitzt. Manchmal bricht ihm die Stimme weg, er muss sich bemühen, sein Sätze zu vervollständigen.