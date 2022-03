Interview mit einem ukrainischen Soldaten – «In Charkiw hassen jetzt alle die Russen»

Olexandr Worobey jagt in der belagerten Stadt Charkiw russische Saboteure und hilft bei der Evakuierung von Frauen und Kindern. Seine Stadt sah er noch nie so geeint wie jetzt.

Es ist nicht der erste Krieg für Olexandr Worobey. 2014 kämpfte der heute 40-Jährige in der Ostukraine gegen die prorussischen Separatisten. Er wurde angeschossen, von Granatsplittern getroffen, lag wochenlang im Spital. Während dieser Zeit entwickelte er ein speziell scharfes, langes Armeemesser. Später trainierte er Soldaten im Messerkampf und wurde zu einer lokalen Berühmtheit in der ostukrainischen Grossstadt Charkiw. Dort ist er heute noch und hat sich dem militärischen Widerstand gegen die russische Invasion angeschlossen. Diese Redaktion erreicht Worobey telefonisch über einen Messengerdienst. Er hat gerade seine Dienstschicht beendet.

Ich bin in einer Freiwilligenbrigade, die dem Inlandgeheimdienst SBU angeschlossen ist. Wir sorgen einerseits für die Sicherheit in der Stadt. Anderseits kümmern wir uns um die Evakuierung von Frauen und Kindern. Wenn wir Saboteure finden, exekutieren wir sie. Ich habe jetzt 12 Stunden Dienst hinter mir. Im Moment bin ich nur müde.

Was ist Ihre Aufgabe in dieser Situation?

In so einem Zug können doch höchstens 1000 bis 1200 Menschen evakuiert werden?

Ich fahre durch die Stadt und sehe, dass es im Zentrum noch offene Geschäfte mit Lebensmitteln gibt. Es ist also Nahrung vorhanden. Das grosse Problem ist die Verteilung. Es gibt Kellerverstecke in der Stadt, in denen Frauen mit Kindern sitzen. Ohne Nahrung. Sie trauen sich nicht mehr aus dem Versteck hinaus auf die Strasse, und niemand kommt zu ihnen.

Sie waren hier, aber wir konnten sie zurückdrängen. Eine Soldatengruppe setzte sich in einer Schule fest und wurde von uns umgebracht. Wenn wir hören, dass kleinere Einheiten des Gegners in die Stadt eindringen, dann sind wir zur Stelle und töten sie.

Charkiw liegt nur 40 Kilometer von der russischen Grenze entfernt, und die Einwohner galten immer als sehr russlandfreundlich. Ist das immer noch so?

In Charkiw hassen jetzt alle die Russen. Selbst jene, die sich zuvor eher als Russen fühlten und auf eine Vereinigung der Ukraine mit dem grossen Nachbarn gehofft haben. Auch sie sind jetzt voller Hass auf den Aggressor. Wenn wir in unseren ukrainischen Uniformen durch die Stadt fahren, dann bieten uns alle Essen an, wünschen uns Erfolg und beten für den Sieg. Charkiw war noch nie so geeint wie jetzt: Maximal positiv gegenüber der ukrainischen Armee. Maximal negativ gegenüber Russland.