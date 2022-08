Lula gegen Bolsonaro – In Brasilien steht die Demokratie auf dem Spiel Das grösste Land Südamerikas steht vor einer Richtungswahl. Präsident Jair Bolsonaro würde eine Niederlage kaum akzeptieren. Die wichtigsten Fragen in der Übersicht. Simon Widmer

Ihnen steht ein hitziger Wahlkampf bevor: Herausforderer Lula (links) und Präsident Jair Bolsonaro. Fotos: Keystone

Eineinhalb Monate vor der Präsidentschaftswahl in Brasilien haben Amtsinhaber Jair Bolsonaro und sein Herausforderer Luiz Inácio Lula da Silva offiziell ihren Wahlkampf begonnen. Die Stimmung ist vor der Wahl im bevölkerungsreichsten Land Südamerikas höchst angespannt. Der Politikexperte Adriano Laureno vom Thinktank «Prospectiva Publica Affairs» in São Paulo spricht von der «polarisierendsten Präsidentschaftswahl seit der Rückkehr zur Demokratie» in Brasilien in den späten 80er-Jahren. Es stellt sich nicht nur die Frage, wer Präsident wird. Sondern auch, ob die brasilianischen Institutionen eine allfällige Niederlage Bolsonaros verkraften können.