Nach langer Corona-Pause – In Bethlehem wird wieder richtig Weihnachten gefeiert An Heiligabend pilgerten Tausende Menschen nach Bethlehem. Und im Vatikan sprach sich der Papst gegen Krieg und Gier aus.

Weihnächtliche Selfies: Viele Leute fotografierten sich verkleidet vor einem grossen Weihnachtsbaum in Bethlehem. (24. Dezember 2022) Foto: AFP

In Bethlehem haben knapp drei Jahre nach Ausbruch der Corona-Pandemie erstmals wieder tausende Pilger aus aller Welt das Weihnachtsfest gefeiert. In der Stadt im von Israel besetzten Westjordanland, wo nach christlichem Glauben Jesus Christus geboren wurde, beteten an Heiligabend Christen in der Geburtskirche, während auf den Strassen der Stadt rot-weisse Weihnachtsmütze tragende Besucher Selfie-Fotos von sich aufnahmen.

In feierlicher Kleidung: Touristinnen und Pilger vor der Geburtskirche. (24. Dezember 2022) Foto: AFP

Der Lateinische Patriarch von Jerusalem, Pierbattista Pizzaballa, begrüsste nach seiner Ankunft in der Stadt die Besucher. Am Abend sollte er die traditionelle Heiligabendprozession anführen.

Santa-Kostüme überall: Menschen in Bethlehem. (24. Dezember 2022) Foto: AFP

Nach zwei von harten Corona-Auflagen und Einreisesperren für Touristen geprägten Weihnachtsfesten herrschte wieder festliche Stimmung im von Christen wie Muslimen bewohnten Bethlehem. Ein riesiger Weihnachtsbaum und bunte Luftballons schmückten die Strassen, Pfadfindergruppen marschierten unter den Augen zahlreicher Zuschauer Dudelsack spielend durch die Strassen.

Manche sind in blau gewandet, diese hier in rot: Eine Pfadigruppe mit Dudelsäcken in Bethlehem. (24. Dezember 2022) Foto: AFP

«Weihnachten ist das Fest der Stadt, und wir haben viel Zeit und Mühe in die Vorbereitungen gesteckt», sagte Bethlehems Bürgermeister Hanna Hanania der Nachrichtenagentur AFP. Die Stadt habe Gesangsaufführungen für Kinder und Shows mit Sängern aus Frankreich, Südafrika und Malta organisiert.

Heiligabend in Bethlehem: So sah die Szenerie von oben aus. (24. Dezember 2022) Foto: AFP

Dank der Rückkehr der Touristen atmeten auch die Inhaber der Geschäfte in Bethlehem nach zwei mageren Jahren wieder auf. «Es ist jetzt viel besser», sagte Michael al-Sirani, Eigentümer eines Keramikgeschäfts in Bethlehem. Die Touristen seien nicht nur zu Tagesbesuchen zurückgekehrt, sondern hätten auch wieder begonnen, in der Stadt zu übernachten.

Papst spricht über Krieg und Gier

Im Vatikan hat Papst Franziskus an Heiligabend die Kriege und Auseinandersetzungen auf der Welt gegeisselt. Bei der Christmette im Petersdom sagte das Oberhaupt der Katholiken: «Macht- und geldhungrige Menschen verzehren in der Welt sogar ihre Nächsten, ihre Brüder und Schwestern. Wie viele Kriege gibt es! Und an wie vielen Orten werden auch heute noch Würde und Freiheit mit Füssen getreten!» Den Ukraine-Krieg benannte er in seiner Predigt aber nicht direkt.

Papst wirbt für «wahren Reichtum»: Der Petersdom ist voll an Heiligabend. (24. Dezember 2022) Foto: Keystone

Bei dem Gottesdienst, der nach zwei Corona-Jahren erstmals wieder vor rund 7000 Gästen im vollen Petersdom sowie vor etwa 3000 Menschen draussen auf dem Petersplatz zelebriert wurde, nannte Franziskus die Schwachen und Armen die «Hauptleidtragenden der menschlichen Gier». Er sagte: «Auch dieses Weihnachten macht eine Menschheit, die unersättlich nach Geld, Macht und Vergnügen strebt, keinen Platz für die Kleinen, für die vielen ungeborenen, armen, vergessenen Menschen, so wie es bei Jesus auch war. Ich denke dabei besonders an die Kinder, die von Krieg, Armut und Ungerechtigkeit verschlungen werden.»

«Ohne die Armen gibt es keine richtigen Weihnachten.» Papst Franziskus

Franziskus stand der Messe vor, zelebrierte sie aber wegen seines Knieleidens weitgehend im Sitzen neben dem Altar. Der Argentinier erwähnte, dass Jesus ohne Luxus und Komfort geboren worden sei – dadurch aber sei «der wahre Reichtum des Lebens ans Licht gekommen», nämlich zwischenmenschliche Beziehungen. «Natürlich ist es nicht leicht, die angenehme Wärme der Weltlichkeit zu verlassen um sich auf die karge Schönheit der Grotte von Betlehem einzulassen», sagte er.

Wegen eines Knieleidens im Rollstuhl: Papst Franziskus küsst eine Jesus-Figur. (24. Dezember 2022) Foto: AFP

«Doch wir sollten uns daran erinnern, dass es ohne die Armen kein richtiges Weihnachten gibt. Auch ohne sie feiert man Weihnachten, aber nicht das Weihnachten Jesu», predigte Franziskus. «Brüder, Schwestern, an Weihnachten ist Gott arm: Möge die Nächstenliebe wieder neu aufblühen!»

AFP/SDA/oli

Fehler gefunden?Jetzt melden.