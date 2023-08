In Berner Einkaufszentrum – Mann verhält sich aggressiv – Polizei setzt Taser ein Am Samstagnachmittag griff eine Polizistin zu ihrem Taser, nachdem ein Mann in einem Einkaufszentrum am Berner Europaplatz das Personal bedroht hatte.

Am Samstagnachmittag kam es zu einem Zwischenfall in einem Einkaufszentrum am Europaplatz in Bern: Ein Mann verhielt sich aggressiv, ging Angestellte an und bedrohte sie. Die Polizei wurde um 14.10 Uhr darüber informiert und rückte daraufhin aus.

Als ein Polizist und eine Polizistin am aggressiven Mann vor Ort eine Personenkontrolle durchführen wollten, entzog er sich dieser und verhielt sich auch gegenüber der Polizei aggressiv und drohend. Als der Mann schliesslich auf den Polizisten zuging und mit der Hand unter seinen Mantel griff, setzte die Polizistin ihren Taser ein.

Schliesslich konnte der Mann gemäss Medienmitteilung «zu Boden geführt» und mithilfe von Drittpersonen bis zum Eintreffen weiterer Polizisten festgehalten werden, wie es in einer Medienmitteilung heisst.

Der angehaltene 22-Jährige wurde zur ärztlichen Untersuchung von einem Ambulanzteam ins Spital gebracht. Er sowie die weiteren betroffenen Personen blieben unverletzt.

PD/chh

