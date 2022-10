Fussball-WM in Katar – In Bern werden viele Beizen die Spiele boykottieren Sechs Wochen vor Anpfiff liegt in Bern noch keine Bewilligung für ein Public Viewing vor. Auch die Gastrobranche sieht die WM kritisch. Quentin Schlapbach

In der Turnhalle werden bei grossen Turnieren oder hier beim Meisterschaftsfinal 2018 regelmässig Fussballspiele übertragen. Die WM 2022 werden die Betreiber aber boykottieren. Foto: Franziska Rothenbühler

Am 20. November ist es so weit. In der katarischen Hafenstadt al-Khor rollt um 17 Uhr Schweizer Zeit erstmals der Ball an der WM 2022. Die Startaffiche Katar gegen Ecuador dürfte in unseren Breitengraden wohl nur die wenigsten Fans aus den Socken hauen. Anders wird dies spätestens am 24. November sein, wenn die Schweizer Nati gegen Kamerun ins Turnier eingreift.