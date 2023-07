Ein Fünftel weniger – In Bern werden leer stehende Wohnungen seltener Am Stichtag 1. Juni 2023 standen in der Stadt Bern 355 Wohnungen leer. Das sind deutlich weniger als im letzten Jahr.

In der Berner Innenstadt standen am 1. Juni 2023 nur 19 Wohnungen leer. (Archivbild) Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Die Anzahl leer stehender Wohnungen ist in der Stadt Bern im Vergleich zum letzten Jahr zurückgegangen. Am Stichtag, 1. Juni 2023, standen 355 Wohnungen leer, vor einem Jahr waren es 447.

Die Leerwohnungsziffer beträgt in Bern 0,45 Prozent und liegt 0,12 Prozentpunkte tiefer als am 1. Juni 2022, wie der Berner Gemeinderat am Donnerstag mitteilte. Die Ziffer zeigt den Anteil leer stehender Wohnungen am gesamten Wohnungsbestand der Stadt.

Am Stichtag seien 51 1-Zimmer-, 81 2-Zimmer-, 144 3-Zimmer-, 65 4-Zimmer- und 12 5-Zimmerwohnungen leer gestanden. Laut Communiqué stehen die meisten leeren Wohnungen in den Stadtteilen Mattenhof-Weissenbühl (99 Wohnungen), Bümpliz-Oberbottigen (83 Wohnungen) und Breitenrain-Lorraine (72 Wohnungen). Am wenigsten freie Wohnungen hat es in der Inneren Stadt (19 Wohnungen).

