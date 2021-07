Boom der Berner Pop-up-Gastronomie – In Bern schiessen die Freiluft-Bars nur so aus dem Boden Noch nie gab es so viele temporäre Gastroangebote in der Stadt Bern. Nun wird der Platz langsam knapp, finden sogar die Promotoren des Pop-up-Sommers. Christian Zellweger

Lylli’s Libelle auf der Kleinen Schanze. Foto: Manuel Zingg

Jetzt ist Bern endgültig zur Pop-up-Stadt geworden. «Das ging von null auf hundert, die haben uns ‹die Hütte eingerannt›», sagt Norbert Esseiva, Leiter der Berner Orts- und Gewerbepolizei. So viele Gesuche für temporäre Gastroangebote wie in diesem Jahr hätten sie noch nie bearbeitet. Bis jetzt hat die Stadt Bern zwölf Bars an der freien Luft bewilligt – für vier weitere Pop-up-Angebote sind Bewilligungen noch in Arbeit. Hinzu kommen weitere Angebote auf privatem Grund, wie etwa im Hof des Historischen Museums.

Wer ein Gesuch einreicht, hat im Moment bei der Stadt Bern gute Chancen: Nur zwei der Dossiers hätten sie bisher ablehnen müssen, weil der Standort nicht geeignet gewesen sei, sagt Esseiva. Eingehalten werden müssen lediglich einige Rahmenbedingungen: Betrieb nur bis 22 Uhr, keine Musik, kein Konsumzwang.