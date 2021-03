Erdbeben – In Bern hat die Erde gebebt Die ETH Zürich meldet ein Erdbeben in Bern am Montagnachmittag um 14 h 27 Naomi Jones UPDATE FOLGT

Dorfzentrum von Niederscherli. Foto: Adrian Moser

Plötzlich wackelte der Bürostuhl, die Schaukel im Garten begann zu Schaukeln. In Bern hat die Erde gebebt. Der Erdbebendienst der ETH Zürich meldet einen Erdstoss der Stärke 3,2. Das war stärker als das Beben, das sich kürzlich in Bremgarten ereignete. Jenes hatte eine Magnitude von 2,8.

Das Epizentrum lag diesmal in Niederscherli. Dort war das Beben laut Karte «stark» zu spüren. In Belp war es noch «deutlich» und in Bern «leicht». Die Erde bebte am Morgen bereits in Aosta, wenn auch deutlich schwächer.

Dass die Erde auch in der Schweiz bebt ist nicht ungewöhnlich. Über 200 Messstationen registrieren pro Jahr 1000 bis 1500 kleine Erdbeben. Etwa 20 davon werden gespürt. Ihre Magnitude ist höher als 2,5.

