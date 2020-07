Wegen Open-Air-Partys – In Bern häufen sich die Lärmklagen Bei der Kantonspolizei gehen zurzeit deutlich mehr Beschwerden ein, als dass es im Sommer üblich ist. Die städtische Interventionsgruppe Pinto sieht im Feiern im Freien einen Trend, der jährlich zunimmt. Sven Niederhäuser

Viele Jugendliche und junge Erwachsene feiern gerne draussen, wie hier an einem Day Dance in Worblaufen am 4. Juli. Foto: Enrique Muñoz García

Bisher ist es ein schöner Sommer, jedoch hat er auch seine Schattenseite. Denn durch das warme Wetter sind mehr Menschen draussen, wodurch in der Schweiz immer öfter über Lärm geklagt wird. So auch in Bern. «Im ganzen Kanton gab es in der ersten Julihälfte deutlich mehr Beschwerden als in den Jahren davor», sagt Ramona Mock, Sprecherin der Berner Kantonspolizei. Zahlen und Ursachen könne sie jedoch keine nennen. «Es kann verschiedene Gründe dafür geben», sagt Mock.