Wintereinbruch in Bern – In aller Früh wird auch eine grosse Veloroute geräumt Um 4 Uhr war Arbeitsbeginn: Der Schneefall vom Dienstag bescherte dem Winterdienst der Stadt Bern den ersten Einsatz des Winters – auch im Rahmen eines Velo-Pilotprojekts. Dario Greco

In ein Winterkleid gehüllt: Bern am Dienstagmorgen. Foto: Franziska Rothenbühler

Heuer bewies der Winter gutes Timing: Pünktlich zum meteorologischen Winteranfang am Dienstag fiel in Bern tief in der Nacht der erste Schnee. Um 4 Uhr in der Früh seien die ersten Mitarbeitenden geweckt worden, eine halbe Stunde später seien sie auf der Piste gewesen, sagt Andreas Niklaus, der Strassenmeister der Stadt Bern. «Die Wettervorhersagen waren sehr gut, der Schneefall begann fast auf die Minute genau.»

«Erste Priorität» wird diese aus sieben Lastwagen bestehende, erste Schicht genannt, die mit der Schneeräumung auf den Hauptachsen beginnt. Um 5 Uhr schliesslich trat die «zweite Priorität» in Aktion, rund 65 Personen machten sich auf, um Strassen, Trottoirs, Haltestellen und so weiter vom Schnee zu befreien. «Beim ersten Einsatz des Winters muss sich alles immer noch etwas einspielen», sagt Niklaus. «Heute hat das sehr gut geklappt.» Das oberste Ziel sei stets, dass die Leute zur Arbeit gehen können und der Verkehr nicht zusammenbreche.