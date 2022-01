Ehefrau des Bundesanwalts – In Albanien ist sie bekannt wie Heidi in der Schweiz Zhaklina Dhimojani kam als Flüchtling über Italien in die Schweiz, wo sie ihren künftigen Ehemann Stefan Blättler kennen lernte. In ihrer Heimat spielte sie einst in einem berühmten Kinderfilm, nun mischt sie dort in der Lokalpolitik mit. Enver Robelli

Bundesanwalt Stefan Blättler und seine Ehefrau Zhaklina Dhimojani. Foto: PD

Ein hochrangiger albanischer Politiker staunte nicht schlecht, als er das Bild des Ehepaars auf dem offiziellen Twitter-Account des Schweizer Parlaments sah. Der Tweet wurde am 29. September veröffentlicht; dem kurz zuvor mit einem Glanzresultat gewählten Bundesanwalt Stefan Blättler stand seine Frau Zhaklina Dhimojani zur Seite. «Natürlich kenne ich sie», sagt der Politiker, «wir sind im gleichen Viertel in Tirana aufgewachsen, und wir haben die gleiche Schule besucht.» Wer im kommunistischen Albanien gross geworden sei, der erinnere sich an ihren Namen, erklärt eine bekannte Journalistin in der albanischen Hauptstadt.