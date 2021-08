Terror in Kabul – In Afghanistan tobt ein Krieg unter Jihadisten Der Anschlag des IS am Kabuler Flughafen galt nicht nur den USA, er fordert auch die neue Herrschaft der Taliban heraus. Paul-Anton Krüger

Ein Taliban-Kämpfer bewacht die Zone vor dem Flughafen Kabul, wo ein IS-Terrorangriff am Donnerstag Dutzende Menschenleben gefordert hat. Foto: Wakil Kohsar (AFP)

Die Extremisten der Terrormiliz Islamischer Staat dürften sich bestätigt fühlen in ihrer Sicht auf die Taliban. Joe Biden schilderte in der Nacht zum Freitag, wie eng sich die US-Truppen am Flughafen von Kabul mit den ebenfalls radikalislamistischen Fundamentalisten abstimmen. «Die wichtigsten Dinge, die wir von ihnen verlangt haben», liess der US-Präsident wissen, hätten die Taliban umgesetzt.

Während international jihadistische Gruppen die Machtübernahme der Taliban in Afghanistan bejubelten, verhöhnte der IS sie als «Handlanger der Amerikaner». Sie seien ein «Werkzeug im Gewand des Islam», mit dem die Amerikaner Muslime in die Irre führen würden, um die wahren Verfechter des Glaubens zu bekämpfen – den IS mit seinem Ableger, der sich selbst Provinz Khorasan nennt.