Landwirtin in der Oase – In Ägypten gelten für die Bernerin eigene Regeln Juliette Kaltenrieder Farag wollte nur für kurze Zeit nach Nordafrika reisen. Doch dann verliebte sie sich in Land und Leute. Selina Grossrieder

Juliette Kaltenrieder Farag aus Herrenschwanden ist nur noch selten in der Schweiz. Sie hat in der Bahariya-Oase eine Heimat gefunden. Foto: Franziska Rothenbühler

Der Sand erstreckt sich, soweit das Auge reicht, Niederschläge gibt es kaum. Ausgerechnet in diese Einöde der libyschen Wüste, die aber zu Ägypten gehört, hat es Juliette Kaltenrieder Farag aus Herrenschwanden verschlagen. Nach ihrem Geografiestudium in Bern zog es sie in das nordafrikanische Land, wo sie ursprünglich für ein Jahr Arabisch lernen wollte. Doch dann lernte sie dort ihren Mann kennen und blieb.