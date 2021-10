Baustart für eine neue Bahnzukunft – In 70 Minuten von Basel nach Karlsruhe Deutschland investiert auf Schweizer Boden rund 600 Millionen Franken, damit es mehr Platz gibt für Güterzüge und damit die Passagierzüge zwischen den Städten schneller sind. Mischa Hauswirth

Symbolische Verschmelzung als feierlicher Akt: Die physische Verbindung der zwei Gleisteile soll für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit von Deutschland und der Schweiz stehen. Foto: Mischa Hauswirth

Die Forderung, Deutschland solle den Anschluss an die Neat in der Schweiz endlich bauen, steht schon lange im Raum. Nun hält Deutschland Wort «und beseitigt ein bestehendes Nadelöhr», wie Enak Ferlemann, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Verkehr, sagte. Am Montag hat die Deutsche Bahn zusammen mit Behördenvertretern aus der Schweiz und Deutschland mit einer symbolischen Weichenverschmelzung den Baustart für den 3,1 Kilometer langen Streckenabschnitt gefeiert.

Dieser Akt mit geschmolzenem Metall soll das intensive Zusammenwachsen des deutschen und des schweizerischen Streckenabschnittes zeigen. Und es soll ein Signal sein, dass mit dem 21. Jahrhundert die europäische Eisenbahnpolitik als Massnahme für den Klimaschutz von grosser Bedeutung sei, so Ferlemann. Jens Bergmann vom Vorstand Infrastrukturplanung und -projekte der Deutschen Bahn Netz AG sieht im Ausbau der Strecke Rotterdam–Genua eine «grüne Mobilitätswende» und einen «Mehrwert für die Umwelt». Europa müsse auf der Schiene weiter zusammenwachsen und über die Grenzen hinaus die Bahninfrastruktur planen. Für das deutsche Schienennetz ist Basel jene Strecke, über die am meisten Güter nach Deutschland gelangen. Basel ist ein «Hotspot», wie es Ferlemann nannte.