Oberstes US-Gericht – In 13 Staaten werden Abtreibungen innert Monatsfrist verboten Die konservative Mehrheit der US-Richter hat geurteilt, dass Frauen das Recht auf Abtreibung verlieren. Und jetzt? Fabian Fellmann aus Washington

Schärfere Gesetze wird es in kurzer Frist geben: Abtreibungsbefürworterinnen in Washington. Foto: Gemunu Amarasinghe (Keystone)

Der kurze Satz stellt die USA politisch auf den Kopf. «Die Verfassung verleiht kein Recht auf Abtreibung», hat das Oberste Gericht am Freitag in einem Urteil festgehalten. Das Gericht stösst damit eine fast fünfzig Jahre alte Rechtsprechung um, die als Roe v. Wade bekannt war, in der das exakte Gegenteil galt.