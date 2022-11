Umstrittene Lieferungen – Importiert Axpo doch wieder russisches Uran? Noch vor kurzem hat die Axpo versichert, es kämen keine russischen Brennstäbe mehr in die Schweiz. Nun aber gibt es gegenteilige Indizien: ein russisches Atomschiff und eine deutsche Exportliste. Stefan Häne

Bringt russisches Uran nach Europa: Das Schiff Mikhail Dudin im Hafen von Dünkirchen in Frankreich, aufgenommen im September 2022. Foto: Michel Spingler (Keystone)

Die Mikhail Dudin wird am Sonntag in Rotterdam erwartet. Gestartet ist das russische Schiff in St. Petersburg, begleitet von scharfen Protesten. Umweltorganisationen befürchten, dass sich an Bord angereichertes Uran aus Russland befindet, das in der Folge in die Brennelementefabrik in der niedersächsischen Stadt Lingen transportiert wird – und von dort weiter in die Schweiz.