Delta an den US-Hochschulen – Impfunwillige Studenten werden bestraft, geimpfte Professoren geben auf Steigende Fallzahlen erschweren Colleges und Universitäten die Rückkehr in den Präsenzunterricht. Ein Professor spricht von einer «emotionalen Hölle», ein anderer läuft im Unterricht davon.

Die wegen Covid verschobene Abschlussfeier vom letzten Jahr wurde nun draussen abgehalten: Studenten in Los Angeles bereiten sich vor. Foto: Getty Images

Impfen und das Maskentragen gelten in den USA als politischer Akt. Das zeigt sich nun auch an den Hochschulen, die nach eineinhalb Jahren Pause zum Präsenzunterricht zurückgekehrt sind. Um ihre Studenten zum Impfen zu bewegen, entschieden sich viele Colleges und Universitäten im Sommer für Lockangebote: Sie lobten Prämien aus – Laptops, Spielkonsolen, Tickets für Sportveranstaltungen, Gratis-Parkplätze, Preisgelder. Doch mit dem Semesterstart hat sich die Tonalität verschärft. Jetzt gibt es Druck. Wer keinen Impfnachweis hat und dafür nicht religiöse oder medizinische Motive geltend machen kann, wird manchenorts bestraft.

So müssen die Studenten der Quinnipiac-Universität in Connecticut laut «Politico» bis zu 200 US-Dollar Busse bezahlen pro Woche und verlieren den Zugang zum Campus-Wi-Fi, bis sie sich impfen lassen. Die Universität von Virginia schloss 288 Studenten bereits vor dem Semester vom Unterricht aus, weil sie keine Impfdokumentation eingereicht hatten. Ein privates College im gleichen Bundesstaat forderte von Ungeimpften eine nicht rückerstattbare Semestergebühr von 700 US-Dollar für wöchentliche Corona-Tests.

Zu Hause und kein Zugang?

Und die Rutgers-Universität in New Jersey, die als erste in den USA eine Impfung von ihren Studenten verlangte, sperrt Unwilligen den Internetzugang und will sie nicht in den Wohnheimen auf dem Universitätscampus wohnen lassen.

Betroffen von den Regeln sind offenbar auch ungeimpfte Studenten, die bloss an Online-Vorlesungen teilnehmen wollen. So sagte der 22-jährige Logan Hollar laut nj.com, er erhalte als Ungeimpfter keinen Zugang zum Uni-Computersystem mehr – und das, obschon er gar nicht im Sinn habe, den Rutgers-Campus zu besuchen.

Sein geimpfter Stiefvater sagte: «Ich glaube an die Wissenschaft, ich glaube an Impfungen. Aber ich bin ziemlich zuversichtlich, dass sich Covid-19 nicht während einer Online-Vorlesung über Computermonitore überträgt.» Laut einer Sprecherin der Universität dürfte es noch Wochen dauern, bis über Hollars Zulassung entschieden wird.

Hoffen auf das «Spaghetti-System»

Rund 60 Prozent der 18- bis 24-Jährigen in den USA sind mittlerweile mindestens einmal geimpft. Über 1000 US-Hochschulen verlangen laut dem «Chronicle of Higher Education» Impfungen für zumindest einen Teil der Studenten und Lehrerschaft. Die meisten davon befinden sich in Bundesstaaten, in denen Joe Biden bei den letzten Wahlen triumphierte.

Anders sieht es in den Regionen aus, die mehrheitlich für Donald Trump stimmten. Mindestens neun Bundesstaaten – Arizona, Arkansas, Iowa, Oklahoma, Florida, South Carolina, Texas, Utah und Tennessee – haben laut der «New York Times» das Maskentragen in Schulen eingeschränkt oder untersagt.

Den Hochschulen dort bleibt oftmals nur die Möglichkeit, mit Prämien den Impfanreiz zu erhöhen. So versucht beispielsweise die Stetson-Universität in Florida, Studenten mit dem Erlass einer Jahresgebühr, 1000 Dollar in bar und anderen Preisen zu ködern.

Die Schulleitung hat zudem versprochen, wieder grössere Veranstaltungen zuzulassen, sollte es gelingen, die Impfquote von 60 Prozent zu erhöhen. «Es ist, wie wenn man Spaghetti an die Wand wirft und schaut, was kleben bleibt», kommentiert Lynn Schoenberg, Vorsitzende der Studenten, die Bemühungen der Universitätsleitung.

Prämien können durchaus einen Anreiz bieten. In Maryland hat die Regierung eine Million Dollar bereitgestellt, um Impfwillige zu belohnen. Das führte dazu, dass sich die Impfquote bei den 12- bis 17-Jährigen seit Juli laut offiziellen Zahlen um 15,5 Prozent steigern liess. New York, Oregon, Ohio, Delaware, Colorado, Missouri, Kentucky, West Virginia, Louisiana und Washington kennen ähnliche Programme. Nicht allen davon ist Erfolg beschieden.

Zurück mit Maske: Studenten in Los Angeles Foto: AFP

So melden mehrere Hochschulen im ganzen Land bereits kurz nach der Wiederöffnung stark steigende Fallzahlen. Angesichts dieser Entwicklung wächst unter Professoren die Angst. «Emotional war es die Hölle», sagte der an der Universität North Georgia unterrichtende Matthew Boedy der «New York Times» über den Moment, als er als Geimpfter mit Maske zum ersten Mal wieder seinen Studenten gegenüberstand – die grossmehrheitlich keine Masken trugen.

Selbst an Universitäten wie Cornell oder Michigan, an denen Impfungen und Masken obligatorisch sind, gibt es Petitionen, die eine Rückkehr zum Online-Unterricht fordern – oder zumindest mehr Offenheit dafür.

Der Professor ist dann mal weg

Einige Lehrer haben wegen der auch politisch aufgeladenen Situation ihren Job geopfert. Cody Lütke, die Biologie an der Georgia State unterrichtet, sagte der «New York Times», sie habe den Gedanken an Unterricht ohne Maskenpflicht nicht ausgehalten. Als sie sich weigerte, auf dieser Basis Vorlesungen zu halten, wurde sie gefeuert. «Ich konnte meine Jobpflicht nicht wahrnehmen, weil sie gegen meine Moralvorstellungen verstiess und gegen meinen Wunsch, die Studenten und die Gemeinschaft zu schützen.»

Gegensätzliche Ansichten: Medizin-Studenten der Ohio State University diskutieren mit Impfgegnern. Foto: AFP

Ähnlich erging es Irwin Bernstein, einem 88-jährigen Psychologie-Professor. Die Universität von Georgia hatte ihn auf das neue Semester hin aus dem Ruhestand zurückgeholt. Als er im Klassenzimmer ein «No mask, no class»-Schild anbrachte, rügte ihn die Schulleitung und sagte, es verstosse gegen die Regeln, wonach Ungeimpfte nicht diskriminiert werden dürfen.

Als eine Schülerin sich weigerte, nach zwei positiven Testfällen in der Klasse ihre Maske korrekt zu tragen, hatte Bernstein genug: Er verabschiedete sich mitten im Unterricht wieder in den Ruhestand – und lief aus dem Klassenzimmer. Der Studentenzeitung sagte er: «Ich habe in der Airforce mein Leben riskiert, um mein Land zu verteidigen. Aber ich war nicht bereit, mein Leben in der Pandemie zu riskieren – wegen einer nicht Maske tragenden Schülerin.»

nlu

