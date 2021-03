«Entscheid im März denkbar» – Impfstoff von Johnson & Johnson vor Zulassung – Bund hat nichts bestellt Johnson & Johnson hat Swissmedic entscheidende Daten zu seinem Corona-Impfstoff geliefert. Der Bund hat beim US-Pharmakonzern allerdings keine Bestellung aufgegeben.

Vor der Zulassung in der EU – und wohl auch in der Schweiz: der Corona-Impfstoff des US-Pharmakonzerns Johnson & Johnson. AFP 1 / 1

In der nächsten Woche dürfte der Corona-Impfstoff des US-Pharmakonzerns Johnson & Johnson die Marktzulassung in der EU erhalten. Auch die Zulassung in der Schweiz steht unmittelbar bevor, wie die «NZZ am Sonntag» (Bezahlartikel) schreibt.

Johnson & Johnson habe entscheidende Daten geliefert, bestätigt demnach der stellvertretende Direktor von Swissmedic, Claus Bolte: «Wenn Qualität und Aussagekraft stimmen und J&J letzte offene Punkte rasch beantwortet, ist ein Entscheid im März denkbar.» Das würde den Bund in eine besondere Lage bringen – schliesslich hat die Schweiz beim US-Hersteller gar keine Impfstoff-Bestellung aufgegeben.

Stattdessen wartet der Bund auf 5,3 Millionen Impfdosen von AstraZeneca. Eine Zulassung dieses Vakzins vor April ist laut Bericht jedoch unwahrscheinlich. Noch fehlt eine Studie mit Probanden in den USA. So liegen zum Impfstoff bisher nur Ergebnisse dazu vor, wie er sich in der Praxis bewährt. Die wissenschaftlichen Standards schreiben für eine Zulassung von Swissmedic jedoch randomisierte, doppelblind durchgeführte Studien vor. Zudem sollen alle Hersteller gleichbehandelt werden.

scl