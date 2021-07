Kommentar zu Corona-Impfungen – Impfen ist nicht nur eine private Angelegenheit Der Impfmotor stottert, die Infektionszahlen steigen: Zeit für eine nachdrückliche Überzeugungsarbeit. Meinung Alexandra Kedves

Der Sieg der Schweizer Nationalmannschaft über Frankreich am 28. Juni wurde ausgelassen gefeiert. Abstand, Masken? Fehlanzeige. Foto: Ennio Leanza/ Keystone

Eben hat der britische Premier Boris Johnson den 19. Juli als «Freedom Day» bestätigt – als Tag der Freiheit, der das Ende praktisch aller Corona-Massnahmen bringt. Bei uns fühlt sich die Welt bereits jetzt fast wie ein dauerhafter Freedom Day an. Am See frönt man dem Rudel-Chillen, in den EM-Bars fant man dicht auf dicht, im Gym hechelt man maskenlos en masse. Mit bundesrätlichem Segen.

Aber ist das vernünftig? Die Infektionszahlen steigen wieder, und das nicht zu knapp, in anderen Ländern wie bei uns. Nicht nur bei der EM kam es zu Masseninfektionen mit der hochansteckenden Delta-Variante, auch das muntere Partyvolk brachte das Virus mit nach Hause. So stieg in England die Infektionsrate pro Hunderttausend (nicht nur) bei den 20- bis 29-Jährigen in der letzten Juniwoche markant: auf 424,3 Fälle. In Wales etwa machen die Unter-30-Jährigen zwei Drittel der Neuinfektionen aus. Manche Staaten haben ihre Massnahmen wieder verschärft.