Das gilt im Kanton Bern – Impfen ab 12 Jahren: Eltern haben nichts zu melden Die Stadt Bern empfiehlt, dass sich Jugendliche impfen lassen. Eine Einwilligung der Erziehungsberechtigten braucht es dafür nicht, hält der Kanton fest. Michael Bucher

Seit Ende Juni können in der Schweiz auch Personen ab 12 Jahren geimpft werden. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

In diesen Tagen erhalten Stadtberner Eltern von Kindern in der Oberstufe Post von den Stadtbehörden. Im Brief, der dieser Zeitung vorliegt, empfiehlt der städtische Gesundheitsdienst den Eltern, ihre Kinder impfen zu lassen. Nebst der Schutzfunktion der Impfung verweist der Gesundheitsdienst auch auf den Vorteil, dass nach dem Kontakt mit einer positiv getesteten Person eine Quarantäne für Geimpfte wegfällt.

Damit ist die Stadt Bern auf der Linie des Bundes. Denn obwohl die Krankheitsverläufe bei Jugendlichen in der Regel mild sind, empfiehlt auch das Bundesamt für Gesundheit (BAG) für Personen ab 12 Jahren die Impfung – insbesondere für Jugendliche mit chronischen Erkrankungen.