Berns gefährdetste Quartiere – «Immerhin ist kein Leben bedroht – es geht nur um Materielles» Sandsäcke vor den Häusern, Kajakfahren im eigenen Garten und Überraschungsmenüs für Katastrophentouristen: Das Hochwasser stellt das Leben an der Aare auf den Kopf. Naomi Jones

Seit Donnerstagmorgen pumpt die Feuerwehr in der Matte Wasser aus Gärten und Kellern. Foto: Keystone

Die Sandsäcke holt der Feuerwehrmann im alten Löschhäuschen im Altenberg. Einen nach dem anderen wuchtet er aufs Palett und fährt mit dem Gabelstapler an die Wasserwerkgasse. Die Werberin Katja Sonnen und ihr Partner nehmen die Säcke freudig in Empfang. Ihr Atelier liegt am tiefsten Punkt in der Matte. Zwar hat es die nötigen Schutzwände, doch trauen sie diesen nicht vollständig und dichten sie zusätzlich mit den Säcken ab. Die Säcke sind so schwer, dass man sehr stark sein muss, um sie allein tragen zu können.

Die Möbel des Ateliers haben die beiden weitgehend in die oberen Stockwerke gestellt. Am Fensterrahmen steht, wann die Aare mit wie viel Kubikmeter Wasser pro Sekunde geflossen ist: 520 waren es am Donnerstagmorgen um neun Uhr. Der vorläufige Höchststand. «Nun müssen wir warten, was passiert», sagt Katja Sonnen und schaut auf den braunen Fluss vor dem Fenster. Zwei Möwen sitzen darauf und sausen so den Fluss hinunter. Es sieht aus, als hätten sie Spass dabei. Sonnen und ihrem Partner wird angesichts der Flut etwas bang. «Immerhin ist kein Leben bedroht – es geht nur um Materielles», sagt sie.