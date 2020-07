Nach FCZ-YB – Immer wieder Leader YB hat sich zum fünften Mal in dieser Saison an die Tabellenspitze gekämpft. Was der 5:0-Sieg bei einem quarantäne-geschwächten FC Zürich nebst den drei Punkten wert ist, wird sich noch zeigen. Moritz Marthaler

Beschwingt in den Endspurt: YB ist nach dem Kantersieg in Zürich wieder Erster, auch dank Jean-Pierre Nsames (Mitte) Toren. Bild: Ennio Leanza/Keystone

Kaum Jubel, kaum Wut. Zwei nachdenkliche Trainer, ein wenig betretene Stimmung an der Pressekonferenz. So war das, am Samstagabend nach Spielschluss im Letzigrund, und so ein zähes 0:0, das hätte gepasst zu dieser Gefühlswelt nach der Partie zwischen dem FCZ und YB. Aber 0:5? Oder 5:0? So fühlte sich das nicht an.