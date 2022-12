Nach dem Drama um Harry Kane – Immer wieder begehen sie dieselben Fehler Weshalb Kroatien einen Vorteil hat, warum Provokationen Argentinien helfen und wieso England ständig scheitert: Erkenntnisse rund ums Penaltyschiessen. Dominic Wuillemin

Das tut weh: Harry Kane verschiesst gegen Frankreich einen Penalty, die Engländer scheiden aus. keystone-sda.ch

Harrys Schmerz. So titelt die «Sun» am Sonntagmorgen in Grossbuchstaben. Gemeint ist Englands Captain Harry Kane, der am Abend davor im Viertelfinal kurz vor Schluss einen Penalty verschoss. Statt gegen Frankreich zum 2:2 auszugleichen, schieden die Engländer aus. Wieder einmal endet ein Turnier für sie in grenzenloser Enttäuschung – der letzte Titel datiert von 1966.