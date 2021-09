Löhne der Kantonsangestellten – Immer noch unerklärbare Unterschiede zuungunsten der Frauen Eine Analyse der Löhne der Kantonsangestellten und der Lehrerinnen und Lehrer zeigt: Es ist vieles gut – aber am Ende sind die Frauen immer noch im Nachteil. pd

Die Lohnunterschiede zwischen Lehrerinnen und Lehrern im Kanton Bern betragen 10 Prozent – die Hälfte davon ist nicht erklärbar. Raphael Moser (Archiv)

Die Lohnunterschiede in der Kantonsverwaltung zwischen Frauen und Männern seien gering. Dies teilt der Kanton Bern am Donnerstag mit. Bei den Lehrkräften seien die Lohnunterschiede etwas grösser, «aber erklärbar». Dies zeige die aktuelle Überprüfung der Löhne. Der Kanton werde die Lohngleichheit in Zukunft regelmässig überprüfen.

Zwar verdienten Frauen bezogen auf den durchschnittlichen Bruttolohn 10,9 Prozent weniger als die Männer, heisst es in der Mitteilung. Ein wesentlicher Teil dieser Differenz sei aber auf nichtdiskriminierende, objektive Faktoren zurückzuführen. So sei das Durchschnittsalter von Kantonsmitarbeiterinnen tiefer als jenes ihrer Kollegen und zudem seien sie im Mittel weniger lang beim Kanton tätig. Schliesslich würden Männer tendenziell nach wie vor Stellen mit höheren Anforderungen übernehmen. Andererseits sei der Frauenanteil bei Stellen ohne Kaderaufgaben grösser.

Schliesslich verbleibe eine nicht erklärte Lohndifferenz zuungunsten der Frauen von 2,4 Prozent. Das Ergebnis liege deutlich unter der Toleranzschwelle von fünf Prozent, die der Bund im Rahmen des Beschaffungswesens anwendet, schreibt der Kanton.

Differenz im Lehrberuf grösser

Nach dem gleichen Vorgehen wie bei den Kantonsangestellten wurden bei allen Lehrpersonen im Kanton Bern die Gehälter auf geschlechtsdiskriminierende Faktoren analysiert. Gemäss Mitteilung verdienen Lehrerinnen auf den durchschnittlichen Bruttolohn bezogen 10 Prozent weniger als Lehrer. Zwischen den Geschlechtern verbleibt nach Abzug der nichtdiskriminierenden, objektiven Faktoren eine Lohndifferenz von 4,7 Prozent.

Aufgrund methodischer Vorgaben wurden allen Lehrpersonen die gleichen Kompetenz- und Funktionsniveaus zugeteilt. Dies führte dazu, dass die Gehaltklassen der verschiedenen Schulstufen miteinander verglichen wurden. Der Umstand, dass auf den höheren Stufen nicht nur die Lohnklasse höher ist, sondern auch mehr Männer unterrichten, erklärt zu einem grossen Teil die gemessene Lohndifferenz. Es zeigt sich, dass mit der Anhebung der Gehaltklasse auf der Primarstufe im Jahr 2020, ein Zeichen für die Lohngleichheit gesetzt wurde.

Künftig regelmässige Prüfungen

Der Regierungsrat habe die Ergebnisse mit Zufriedenheit zur Kenntnis genommen, heisst es in der Mitteilung. Er erachtee es als Bestätigung dafür, dass die geschlechtsunabhängige Konzeption der Lohnsysteme zum Tragen komme. Die Kantonsregierung werde die Entwicklung der Lohngleichheit auch zukünftig genau verfolgen.

Die nun abgeschlossenen Analysen wurden aufgrund der Zielsetzung in der Personalstrategie sowie als Folge des revidierten Bundesgesetzes über die Gleichstellung von Frau und Mann durchgeführt. Die Lohngleichheit werde künftig regelmässig überprüft, das nächste Mal in vier Jahren.

