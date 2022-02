Fusion mit Bern – Immer mehr Ostermundiger pochen auf einen Sitz im Gemeinderat Wie soll die Gemeinde nach der Fusion in Berns Regierung vertreten sein? Eine vorübergehende Sitzgarantie könnte die Erfolgschancen des Fusionsprojekts erhöhen. Naomi Jones

«Zusammen bekommen wir alles gebacken.» Am Valentinstag 2020 demonstrierten der Berner Stadtpräsident Alec von Graffenried und der Ostermundiger Gemeindepräsident Thomas Iten Einigkeit. Foto: Raphael Moser

Fünf, sechs oder sieben Mitglieder? In Bern und Ostermundigen wird gerade heftig über die richtige Grösse der Berner Regierung nach der Fusion diskutiert. Der fünfköpfige Gemeinderat würde am liebsten so bleiben, wie er ist. Zur Beruhigung der neuen Bürger und Bürgerinnen würde er einem Fusionsbeauftragten aus Ostermundigen Besuchsrecht bei Fusionstraktanden gewähren. Die Stadtberner Parteien hoffen auf bessere Wahlchancen für sich selbst und verlangen sieben Gemeinderäte spätestens vier Jahre nach vollzogener Fusion. Eine vorübergehende Sitzgarantie für Ostermundigen sehen sie aber nicht vor.