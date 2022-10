Erwerbsarbeit trotz Kindern – Immer mehr Mütter arbeiten über 50 Prozent Die meisten Mütter in der Schweiz arbeiten zwar Teilzeit, doch die Pensen steigen. Bei den Vätern bleibt Teilzeit die Ausnahme. Charlotte Walser

Immer mehr Mütter sind erwerbstätig, und die Pensen steigen. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Die Erwerbsquote der Mütter hat in den letzten 30 Jahren stark zugenommen. Im vergangenen Jahr waren 82 Prozent der Mütter in der Schweiz erwerbstätig. Diese Quote ist um 20 Prozentpunkte höher als jene von 1991. Nur jede neunte Frau verlässt nach der Geburt des ersten Kindes den Arbeitsmarkt. Diese Zahlen aus der Arbeitskräfteerhebung 2021 hat das Bundesamt für Statistik am Dienstag veröffentlicht.