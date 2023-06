Badi-Wetter in Bern – Immer früher bebadbar: Die Aare knackt die 20-Grad-Marke Die Aare in Bern hat die Wohlfühlgrenze von 20 Grad erreicht. Das ist relativ früh im Jahr – es passiert aber immer öfter bereits im Juni, wie unsere interaktive Grafik zeigt. Andreas Weidmann , Daniel Barben (Grafik)

Es lockt der Sprung ins kühle Nass: Am Montag knackte die Aare in Bern die 20-Grad-Marke. Foto: Franziska Rothenbühler

Zwar steigen Unentwegte bereits bei tieferen Temperaturen in die Aare, und manche haben sich gar aufs Winterschwimmen kapriziert – für die grosse Masse der Berner Aare-Fans aber gilt seit jeher: Die Wohlfühltemperatur, die den Einstieg halbwegs erträglich macht, liegt bei etwa 20 Grad.



Am Montag kurz vor 18.15 Uhr erreichte die Aare in Bern diesen Wert heuer erstmals – so früh im Jahr wie nur selten seit Beginn der offiziellen Messreihe 1970.

Weniger Schmelzwasser als 2022

Bisheriger Rekordhalter war der Jahrhundertsommer 2022: Letztes Jahr erreichte die Aare an der Messstation Bern-Schönau die magische 20-Grad-Grenze am 16. Juni – also nur wenige Tage früher als dieses Jahr. Dass dieser Rekordwert heuer beinahe erreicht wurde, erstaunt – herrschte im Frühling und Frühsommer 2022 doch bedeutend schöneres und vor allem wärmeres Wetter als in diesem Jahr. Was sagt die Expertin dazu?



Eine mögliche Erklärung sei «der extrem schneearme letzte Winter», sagte Edith Oosenbrug von der Abteilung Hydrologie im Bundesamt für Umwelt (Bafu). Dieser habe zur Folge, dass die Aare heuer weniger kaltes Schmelzwasser führe als vor einem Jahr. Die Aare-Temperatur sei aber grundsätzlich von mehreren Faktoren abhängig:

Sonnenscheindauer: hohe Lufttemperatur kombiniert mit wolkenlosem Himmel lässt die Aare tagsüber deutlich ansteigen. Das Maximum im Tagesverlauf wird meist Ende Nachmittag erreicht.

Menge an Schmelz- oder Regenwasser: Hat es im Einzugsgebiet gewittert und/oder stark geregnet, ist das Wasser oft kühler. Andererseits ist der Anteil an kühlem Schmelzwasser aus den Bergen an warmen, wolkenlosen Tagen höher.

Windverhältnisse am Thunersee: Wird das warme Oberflächenwasser des Sees durch Wind in Richtung Thun «gedrückt», ist die Aare wärmer. Weht der Wind «seeaufwärts», fliesst kühleres Wasser aus tieferen Seeschichten in die Aare nach. Aus diesem Grund kann bei sich ändernden Windverhältnissen die Aare-Temperatur in wenigen Stunden stark ansteigen oder sinken.

Klar ist: Seit Beginn der regelmässigen Messungen durch das Bafu in Bern-Schönau ist die durchschnittliche Aare-Temperatur um rund 2 Grad angestiegen. Zudem wird die 20-Grad-Marke tendenziell immer früher und häufiger erreicht. Diese Entwicklung bilde «klar den Klimawandel ab» und zeige sich auch bei den anderen grossen Schweizer Fliessgewässern und den Seen, sagt Oosenbrug.

Rekordsommer 2022

Dass die Aare schon im Juni 20 Grad erreicht, ist seit Beginn der Messreihe 1970 bisher erst in zehn Sommern vorgekommen. Mit einer Ausnahme, dem Hitzesommer 1976, liegen sie alle in den 00er-, 10er- oder 20er-Jahren. Weitaus am häufigsten knackte der Fluss die magische Grenze aber zwischen Mitte Juli und Anfang August. Tatsache ist jedoch: Unter dem Strich ist die Aare immer früher bebadbar.

Rekordhalter ist bisher unangefochten der Jahrhundertsommer 2022: Die Aare knackte schon am 16. Juni die 20-Grad-Marke, und am 4. August erreichte die Flusstemperatur den bisherigen Allzeitrekord von 24,12 Grad. Überhaupt erreichte die Aare an diesem Tag zum ersten und einzigen Mal seit Beginn der Messungen eine Temperatur von mehr als 24 Grad. Im Hitzesommer 1976 erreichte der Fluss dagegen nur knapp 21 Grad.



Nah an 2022 kommen die Jahre 2015, 2018 und 2019 heran, als der Fluss Temperaturen von mehr als 23 Grad erreichte. Zuvor war dies nur einmal passiert, nämlich im Sommer 2003. Funfact für Statistik-Nerds: Damals hätte die Aare bereits am 12. Juni beinahe 20 Grad erreicht, aber eben nur beinahe: Die Bafu-Statistik weist für diesen Tag einen Wert von exakt 19,99 Grad aus.

Frösteln in den 70er-Jahren

Deutlich frostiger zu und her ging es in den 70er- und 80er-Jahren: Gleich in sechs Sommern verpasste die Aare-Temperatur in diesen beiden Jahrzehnten die 20-Grad-Marke. Erstaunlicherweise auch 1978, als die Bundesstadt mit der Oben-ohne-Legalisierung im Marzilibad weltweit Schlagzeilen machte – die textilteilbefreiten Sonnenanbeterinnen hatten sich also rein temperaturtechnisch den falschen Sommer ausgesucht.

Auch in den 90er-Jahren knackte die Aare nur gerade einmal die 22-Grad-Marke (vgl. Grafik), so richtig bergauf ging es mit den Aare-Temperaturen erst in den drei letzten Dekaden. Seit 2010 sind Maximalwerte von mehr als 22 Grad eher zur Regel als zur Ausnahme geworden.





Gesprächsstoff – der Podcast von «Bund» und Berner Zeitung Im Podcast «Gesprächsstoff» sprechen wir über Geschichten, die unsere LeserInnen und HörerInnen bewegen. Abonnieren Sie den Podcast auf Spotify , Apple Podcasts , Google Podcasts oder in jeder gängigen Podcast-App.

Andreas Weidmann ist seit 2009 Redaktor und Produzent; zuvor arbeitete er während neun Jahren bei der Nachrichtenagentur SDA. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.