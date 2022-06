Was geht? Die Ausgehtipps der Woche – Immer ein Lächeln auf den Lippen Das Theater Marie sagt au revoir, Slampoetin Lara Stoll macht 80er-Goth-Sound, und Beth Hart singt Led Zeppelin: Die aktuelle Kulturwoche kennt keine Berührungsängste Martin Burkhalter

Zum Schluss ein Feuerwerk: Abschiedsvorstellungen des Theaters Marie

Bis die Dissonanzen krachen: «Bitte nicht schütteln!» Foto: zvg

Das Theater Marie aus Aarau gastierte in den letzten Jahren mit schöner Regelmässigkeit in Bern. Nun, da die bisherige Leitungscrew aufhört, gibt es ein kleines Berner Schluss-Feuerwerk. Gezeigt werden im Tojo-Theater gleich drei neuere Stücke. In «Bitte nicht schütteln!» wird das menschliche Streben nach Harmonie auf allen musikalischen und unmusikalischen Ebenen untersucht – so lange, bis die Dissonanzen krachen. Während ob Dürrenmatts Groteske «Herkules und der Stall des Augias» die Lachtränen kullern dürften, dreht sich in «Ich habe genug» mit Musik von Johann Sebastian Bach alles ums Aufhören, was womöglich die eine oder andere Abschiedsträne zur Folge haben könnte. (reg)

Twist ins Surreale: «Bad Mexican Dog» bei Bühnen Bern

Die «Beach Boys» in «Bad Mexican Dog» bieten den Strandurlaubern manchmal mehr als nur einen Drink an. Foto: Laura Thomas

Immer ein Lächeln auf den Lippen, immer fröhlich, immer zuvorkommend: So müssen die «Beach Boys» sein, die am mexikanischen Strand die Urlaubsgäste mit Drinks und Sonnencreme versorgen. Oder auch mal mit einer Sonderleistung, für die sich die jungen Männer «innerlich vollkommen leer» machen. Regisseurin Ruth Mensah bringt mit «Bad Mexican Dog» die gleichnamige Erzählung des dänischen Autors Jonas Eika auf die Bühne. Eikas Text über Selbstentfremdung und kapitalistische Ausbeutungsmechanismen beunruhigt nicht nur wegen seines realistischen Kerns, sondern auch wegen des Twists ins Surreale. (reg)

Wiedersehen mit Kaspar Zehnder

Mal wieder ohne Dirigierstab, aber dafür mit Flöte: Kaspar Zehnder. Foto: Guy Perrenoud

Wer in Biel oder Bern unterwegs ist, kommt an Kaspar Zehnder kaum vorbei, schmückt sein Gesicht zurzeit doch sämtliche Plakatsäulen in den beiden Städten. Biel verabschiedet ihn diese Tage als Chefdirigenten des Sinfonieorchesters Biel-Solothurn, während er in Bern – zum ersten Mal seit langem wieder – als Solist mit der Flöte auftritt. Begleitet wird er vom Streichorchester Soundeum Chamber Ensemble, das der junge Berner Violinist Yacin Elbay vor sechs Jahren gegründet hat. Hochromantische Flötenklänge in Friedrich Gernsheims Divertimento treffen auf slawische volksmusikalische Würze bei Sandor Veress und Leoš Janáček. (mar)

Säbeli Bum Festival im Berner Holligenquarter

Sorgen für Hochstimmung am Säbeli-Bum-Festival: Lara Stoll und Lukas Marty sind «Stefanie Stauffacher.» Foto: zvg.

Das Säbeli-Bum-Festival der Heiteren Fahne zieht es auch dieses Jahr von Wabern ins Holligenquartier und verbindet sich dort mit dem Holligenfest. Das Säbeli Bum ist ein Musik- und Theaterfestival für Menschen mit und ohne Behinderungen. Mit der inklusiven Karawane – Musik (u.a. «Long Tall Jefferson») und Theater (u.a. «Völlig losgelöst)» im Gepäck – werden die Zelte für drei Tage auf dem Vorpark Holligen aufgeschlagen. Ein Höhepunkt ist am Freitagabend der Auftritt der Zürcher Band Stefanie Stauffacher: Slam-Poetin Lara Stoll und Lukas Marty haben auf ihrem Debütalbum «Stefanie» jeglichen Stilgrenzen dezidiert eine Absage erteilt. Trotz absurder Songtexte meinen sie es allerdings ernst mit ihrem 80er-Goth-Sound. Bei schlechtem Wetter findet das Festival unter der Brücke auf dem Europaplatz statt. (lex)

Die Unverwüstliche aus L.A.: Beth Hart

Manche sehen in der Sängerin Beth Hart eine würdige Nachfahrin von Janis Joplin, die sie übrigens einst im Musical «Love, Janis» gar verkörperte. Auch das exzessive Leben haben sie gemein: Beth Hart, in Los Angeles geboren und aufgewachsen, hat die ganze Achterbahnfahrt des Drogen- und Alkoholexzesses mitgemacht. Den Durchbruch gelang ihr 1999 mit dem zweiten Album «Screamin' For My Supper», auf dem sie sich mit ihrem Kampf gegen die Sucht auseinandersetzte. Der «L.A. Song» machte sie berühmt. Erst spät wurde ihr auch eine bipolare Störung diagnostiziert. Heute findet die 50-Jährige den Ausgleich mit viel Sport, Meditation und gesundem Essen. Mit ihrer gewaltigen und emotionalen Blues-Rock-Stimme gehört sie längst zu den grossen Sängerinnen ihrer Generation. Vor allem durch das gemeinsame Album mit dem Gitarren-Virtuosen Joe Bonamassa wurde sie auch in Europa richtig bekannt. Ihr jüngstes Werk nun ist ein Wagnis: ein Led-Zeppelin-Tribute-Album. Ein gelungenes. Wenn eine das kann, dann diese Unverwüstliche aus L.A. (mbu)

Blutjunger Deutschrock: Van Holzen

Schon als Teenager tourten sie unter dem Namen Rockfish durch Deutschland und verblüfften mit etwas, das doch eher rar gesät ist: schnörkellosem, energetischem Deutschrock. Seit 2014 nennen sie sich Van Holzen. Den Plattenvertrag mit dem Majorlabel Warner hatten sie schon, bevor sie selbst Bier kaufen durften. Inzwischen sind Gitarrist und Sänger Florian Kiesling, Bassist Jonas Schramm und Drummer Daniel Kotitschke aus dem Schwabenland der Minderjährigkeit knapp entwachsen und veröffentlichten letztes Jahr ihr drittes Studioalbum, gerade ist eine Live-EP erschienen. Dabei setzen sie nach wie vor auf die gute alte Formel: Weniger ist mehr. Gitarre, Gesang und Schlagzeug. Songs zwischen zwei und vier Minuten Länge. Die Themen? Wut natürlich, die Kanalisierung überschüssiger Energie, ein bisschen Destruktivität und Desillusionierung. Finster und brachial sind die Gitarrenwelten, kantig und voll ist der Sound. (mbu)

Französischer Schmerz und wilde Rhythmen am See: Festi’Neuch

Der französische Popstar Julien Doré liebt Live-Auftritte – wie hier am Paléo Festival. Bild: Keystone

Mehrere Jahre war er abwesend, nun ist er zurück auf der Bühne: der französische Sänger Julien Doré. Sein letztes Album hat er «Aimée» getauft – wie seine Mutter und Grossmutter, wie das Partizip Perfekt des Verbes «Lieben». Letzteres ist ironisch, hat der Popstar mit der weichen Stimme doch die klassischen Liebeslieder verlassen, um anklagende Songs über die Klimakrise oder die Zustände in Lampedusa zu singen. Am Festi’Neuch ist er der Headliner am einzigen Tag, an dem noch Tickets erhältlich sind: Donnerstag. Das Festival am Seeufer Neuenburgs versteht es, Kontraste zu schaffen: Empfehlenswert ist am selben Abend insbesondere das Konzert des französisch-kongolesischen Duos Tshegue, die Stammesrhythmen und Afropunk zu einer wilden Klangkulisse vermengen. (jek)

Martin Burkhalter ist Kulturredaktor und schreibt über Pop-, Rock- und Jazzmusik, über popkulturelle und gesellschaftliche Themen. Am liebsten ist er in Kulturlokalen unterwegs und schreibt auf, was er dort hört und sieht. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.