Zugunsten der Bienen – Imkerinnen und Imker bilden sich weiter Das Wissen in Sachen Biodiversität fördern. Dies war eines der Hauptanliegen am ersten gesamtschweizerischen Bienentag. Stefan Kammermann

Bienen, so weit das Auge reicht. Damit es so bleibt, bilden sich Imkerinnen und Imker weiter. Foto: Enrique Muñoz García

Die drei Damen am Informationsstand haben alle Hände voll zu tun. Gruppe um Gruppe deckt sich mit Prospekten ein, um gleich wieder auszuschwärmen. Am Bildungszentrum Wald in Lyss geht es zu und her wie in einem Bienenschlag. Gegen 1000 Imkerinnen und Imker aus dem ganzen Land sind gekommen, um sich am ersten gesamtschweizerischen Bienentag auf den neusten Stand zu bringen.